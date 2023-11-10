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Onarılan 15 otobüs tekrar Vanlıların hizmetine sunuldu

Van Büyükşehir Belediyesi kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen 15 otobüsün bakım ve onarımını yaparak tekrardan hizmete aldı.

IHA10 Kasım 2023 Cuma 09:14 - Güncelleme:
Onarılan 15 otobüs tekrar Vanlıların hizmetine sunuldu
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Van Büyükşehir Belediyesi, kaynakların doğru ve yerinde kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tasarruf sağlamak amacıyla Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı belediyeye ait araçların bakım ve onarımlarını kendi iş gücüyle yapmaya devam ediyor.

Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalara karışan ve kullanılamaz duruma gelen 15 adet MD-9 model otobüslerin bakım ve onarımını yaparak tekrar hizmete kazandırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi kendi iş gücüyle deneyimli ustalar tarafından araçların motor bakımı, kaporta yenileme, boya, döşeme ve revizasyonu yapılarak hizmete alınıyor. Döşemesi yapılan otobüslerin koltuk görsellerinde Van Gölü, Van Kalesi ve Van'ın tarihi ve turistik yerleri yer alıyor.

Onarımı yapılan araçlar test sürüşlerinin ardından halkın hizmetine alınıyor.

  • Van Büyükşehir Belediyesi
  • otobüs
  • onarım

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