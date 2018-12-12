İlahiyatçı Emiroğlu'na önce linç, ardından yargısız infaz

Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, geçtiğimiz günlerde hiç söylemediği sözler nedeniyle kendini bir anda bir linç kampanyasının ortasında buldu.

''İzmir'de katıldığı bir toplantıda laiklik karşıtı ve kız çocuklarını aşağılayan söylemlerde bulundu'' iftirasına maruz kalan Emiroğlu, önce sosyal medya ve basın üzerinden linç edildi. Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Duvar gibi sözde gazeteler, kitle iletişim araçlarını Emiroğlu'na yönelik linç kampanyası için devreye soktu.

Hemen ardından, Emiroğlu'nun üniversitedeki odası saldırıya uğradı, hakaret içeren sözler, yazılar asıldı.

İDDİALARIN DOĞRULUĞU ARAŞTIRILMADAN ''YARGISIZ İNFAZ''

Gelişmelerin ardından açıklama yapan üniversite rektörlüğü, Emiroğlu'nun konferansa katılmasını ve sosyal medyadaki mesnetsiz iddiaları öne sürererek Emiroğlu'nu ''Merkez Müdürlüğü'' görevinden aldı.

Söz konusu gazeteleri ve sosyal medyadaki iftiraları referans alarak karar aldığını belirten DEÜ Rektörlüğü'ndan yapılan açıklamada, ''Sosyal paylaşım siteleri üzerinden başlayan protestolar, Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan gösterileri beraberinde getirmiş, bu esnada Prof. Dr. Emiroğlu'nun oda kapısına ve dış duvarlarına eleştirel yazılar ve notlar bırakılmıştır. Bu gösterilerin de basında geniş yer bulmasıyla birlikte ulusal çapta bir tepki oluşmuş ve üniversitemize çok sayıda yazılı dilekçe ve sözlü şikayet ulaştırılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

''Rektörlüğün izni olmadan katıldığı...'' ifadeleriyle başlayan açıklama sonrası, Emiroğlu'na yönelik linç daha da arttı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emiroğlu, "Kaymakamlığın organize ettiği programla ilgili üniversiteye yazılmış resmi davet yazısı var. O kadar araştırmacı, o kadar akademisyen var ki biz her gittiğimiz yere 'Ben gidiyorum' dersek hayat çekilmez ki bir de ben üniversite mensubuyum. Ben 500'ü aşkın programa gitmişim. Her gideceğin yer için de izin alınmaz ki. Burası üniversite, özerk bir alan. Rektörlüğün açıklaması sonrası hakkımdaki linç kampanyası daha da arttı ama hakikat bal kabağı gibidir, batmaz. Evvel ahir o gün yüzüne çıkar." ifadelerini kullandı.

KONFERANSIN SES KAYITLARI ORTADA

Konferansta çocuk ve ergen psikolojisi üzerine konuşan Emiroğlu, şahsına yönelik itibar suikastına cevap verdi. Emiroğlu, "Ben böyle ifadeler kullanmadım. Bir ilim adamı böyle kaba saba ifadeler kullanır mı? Pes doğrusu. Ne işim var benim çocuğun adeti ile? Hijyenik şartlardan bahsettim. Çocuk ve ergenlik psikolojisinden bahsettim. Pozitif etkilerden bahsettim ama bunun dışındakiler düzmece. Cımbızla bile çekilmemiş. İnandırıcı değil" dedi.'' dedi.

Emiroğlu’nun, Güzelbahçe Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta yaptığı 48 dakikalık konuşmanın kayıtlarına ulaşılmasıyla, olayın bir düzmeceden ibaret olduğu kesinleşti. Söz konusu kayıtlarda, Emiroğlu'na yönelik linç kampanyasının temelini oluşturan ifadelerden hiçbirine rastlanmadı.