Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde Kandil'den gelen talimatı dinledi. Kent uzlaşısı adı altında PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifaka girdi! İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere pek çok ilde, adaylarını çeken CHP, DEM adaylarını destekledi. Ortak mitinglerde bebek katili terörist Öcalan'a özgürlük sloganlarına göz yuman CHP'ye kendi seçmeninden de tepki geldi.

İstanbul'da 17 ilçede DEM'li 48 ismi meclis üyesi adayı gösteren CHP, Ankara'da DEM'lendi. DEM Parti, CHP lehine Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adayları geri çekti. Mansur Yavaş, DEM Parti ile yaptığı ittifak nedeniyle adeta kendiyle çelişti. 14 Mayıs seçimi öncesinde "PKK'ya ve uzantılarına asla taviz vermeyeceğiz" diyen Yavaş'ın, DEM ile ittifak kurmasının ardından "Apo Bey" ve savunma sanayiine yönelik sözleri yeniden gündeme geldi.

YAVAŞ'TAN DEM'E DESTEK

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, bu ittifakı savunarak, "Mansur Yavaş'ın arkasındayız. 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim" dedi.

CHP TABANI VE MİLLİYETÇİLER AYAKLANDI

Mansur Yavaş'ın DEM ile ittifakı ve "Apo Bey" sözleri CHP tabanında ve milliyetçi çevrelerde büyük eleştirilere neden oldu. Yavaş'ın savunma sanayiine yönelik sözleri de tepkileri beraberinde getirdi.

YAVAŞ KENDİYLE ÇELİŞTİ

Mansur Yavaş, DEM ile yapılan ittifakı ve "Apo Bey" sözlerini reddederek, "Biz Türk bayrağıyla derdi olan, İstiklal Marşı'yla derdi olan, milli takım maç kazanınca üzülenlerle iş birliği yapmıyoruz. Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz. Biz belediyemize gelen hiç kimseden ne parti kaydı istiyoruz ne kimlik kaydı istiyoruz. Vergi aldığımıza göre herkese eşit bir şekilde hizmet ediyoruz" dedi.