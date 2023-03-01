Öncü çocuk etkinlikleri deprem bölgesinde

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, depremden etkilenen çocukların yüzlerini güldürebilmek amacıyla Kahramanmaraş'ta Öncü Çocuk Etkinlikleri başlattı. 20 kişilik ekip, şehri köy köy dolaşarak spor oyunları, zekâ oyunları ve atölyelerden oluşan etkinlikleri çocuklarla buluşturuyor.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, deprem sonrasında arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarından sonra bölgedeki çocuklara yönelik çalışmalar yapılması gerektiğinden hareketle bir program hazırladı. ÖNDER Gençlik ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilim Seyyahları'nın da desteğiyle spor oyunları, zekâ oyunları ve eğitsel oyunlar ile beceri atölyeleri düzenlemek üzere harekete geçen kulüp, tüm bu etkinlikler için gerekli malzemeleri bir araçla deprem bölgesine ulaştırdı.

SPOR VE ZEKÂ OYUNLARI ÇOCUKLARLA



Kahramanmaraş'da başlayan etkinlikler arasında öncelikli olarak spor ve zekâ oyunları yer alıyor. Mas güreşi, matrak, langırt, badminton, dart ve koca ayak bölümlerinin bulunduğu spor oyunlarından sonra mangala, satranç, kelime oyunu, dümen ve surakarta, go, quadru play, atla topla, buz fırtınası, mini bowling, abolomon, çek bırak gibi zekâ oyunları oynanıyor. Çocuklara ayrıca deve-cüce, evet-hayır, köşe kapmaca, kuyruk kapmaca, mendil kapmaca, istop, ip atlama, duba çevirme, çember atma, slalom çubuğu yakalama, zincirden kurtulma, kulaktan kulağa, el ayak koordinasyonu, misket gibi oyunlar oynatılıyor.

HER GÜN BİR KÖYDE



Afetin ilk günlerinden itibaren bölgede insani yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, "Sahada edindiğimiz tecrübeyle çocuklarımızın bu psikolojiden kurtulabilmesi için neler yapabiliriz diye arkadaşlarımızla istişare edince böyle bir iş ortaya çıktı" dedi. Oyunlar, etkinlikler ve atölyelerin yanı sıra bilimsel deneylerle çocukların okul atmosferinden uzaklaşmadan bu süreci atlatmasını istediklerini belirten Kara, "Çadır kentlerde bakanlıklarımızın yapmış olduğu çalışmalar var. Biz o sebeple her gün bir köye gidip o köydeki gençlerimize çocuklarımıza yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı afet psikolojisinden uzaklaştırarak bu süreci daha rahat atlatmasını sağlamak istiyoruz. Bu şekilde çocuklarımıza okul ortamının sağladığı sosyalleşmeyi de bir nebze de olsun sunmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

20 kişilik ekip hizmet veriyor

"Minik kalpler umut dolu yarınlar" sloganıyla düzenlenen etkinliklerde, üniversite öğrencisi gençler ve profesyonellerden oluşan 20 kişilik bir ekip hizmet veriyor. İlk etapta etkinliklerde görev almak isteyen 70 gönüllü genç, afet bölgesindeki iletişimde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uzmanların eğitiminden geçirildi. Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenen tarihler arasında görevlendirilen gençlerden ilk ekip çalışmalara başladı. Bir aylık süre boyunca planlanan çalışmada her gün bir köy olmak üzere haftanın 7 günü 7 köyde etkinlik yapılacak. Programda yer alan oyunlar ve etkinlikler çocuklara ve gençlere yönelik olarak düzenlenecek.