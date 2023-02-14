ÖNDER, imam hatip camiasıyla deprem bölgesinde

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin hemen ardından ekiplerini yola çıkardı. Öncelikle 3 arama kurtarma ekibini bölgeye sevkeden dernek, 600 imam hatip derneği, 4 bin 500 imam hatip okulu, 1,5 milyon öğrenci, 120 bin öğretmen ile çalışmalarda aktif olarak yer aldı. Ekipler, öncelikle arama kurtarmada görev alırken ardından insani yardım faaliyetlerini sürdürdü.

Depremin Kahramanmaraş ve bölgeyi vurduğu sabah hava aydınlanmadan önce ÖNDER gençleri ve gönüllülerinden oluşan ilk ekip İstanbul'dan yola çıktı. Aynı anda, içinde Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı 3 profesyonel arama kurtarma ekibi tam donanımlı ve teçhizatlı olarak bölgeye hareket etti. Hızlı bir planlama ile ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri, Öncü Spor Kulübü Yönetimi ile ÖNDER Gençlik birimleri de bölgeye intikal etti. İlk ekipler, gıda, su ve arama kurtarma malzemeleriyle birlikte bölgeye ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarında pek çok afetzedeye sağlıklı bir şekilde ulaşılırken, bir yandan da acil ihtiyaç maddeleri dağıtımına devam edildi. Kurulan 20 araçlık mikro dağıtım ekibi AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'in ilçelerine ve köylerine temel gıda ve ihtiyaç maddelerini dağıttı.

İmam hatip camiası seferber oldu

Türkiye'nin 81 ilinden ve yurtdışından dayanışma çağrılarının yapıldığı ve yardımların organize edildiği depremde, imam hatip camiası da tek yürek oldu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Genel Başkanı Abdullah Ceylan başta olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri, ÖNDER Gençlik Teşkilatı, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri ve gönüllüleriyle birlikte sahada yer aldı. İlk etapta aralarında yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 3 arama kurtarma ekibi bölgeye sevkedilerek, arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan 600 imam hatip derneği de hem kendi şehirlerinde hem de bölgede yardım faaliyetlerine iştirak etti. 81 ildeki 4 bin 500 imam hatip okulu ayrı ayrı yardımlarını organize etti; 1,5 milyon öğrenci, 120 bin öğretmen de yardım faaliyetleri içinde yer aldı. Bu çerçevede milyonlarca kişiyi kapsayan imam hatip ailesi büyük felakette acıların azaltılması ve yaraların sarılmasına destek oldu.

Mobil yardım ekipleri kuruldu

Bölgede, 2 mobil mutfakla hizmet veren ve 2 lojistik merkezinde hazırlanan 10 bin sandviçi her gün deprem bölgesine gönderen ÖNDER, 20 mikro dağıtım aracını da Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta görevlendirdi. Araçlar yaklaşık 50 kişilik bir ekiple, mahalle mahalle, köy köy gezerek küçük araçların girmediği mahallelere ve köylere giderek ihtiyaç malzemelerini ulaştırıyor. AFAD merkez depolarından araçlarla alınan gıda, giyim ve diğer ihtiyaç malzemeleri afetzedelere sunuluyor. Bu yöndeki çalışma, yardım TIR'larının ancak şehir merkezlerine ulaşabilmesi, şehir içinde hareket edememesi, kenar mahallelere ve köylere ulaşamamasından dolayı büyük önem arz etti. Pek çok mahalle ve köye bu şekilde yardım ulaştırıldı.

Okullar da bölgede

"Türkiye Tek Yürek" sloganıyla deprem bölgesinde çalışan ve afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışan ÖNDER ekibi ve imam hatip derneklerinin dışında Türkiye genelindeki imam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri de kendi imkanlarıyla organize olarak bölgeye araçlarla yardım gönderdi. Öğretmenler, idari kadrolar öncelikle arama kurtarma çalışmalarında yer alırken, bölgeye giden TIR'larla seyyar mutfaklar açıldı. Bu okullardan biri de Düzce Hafız İmam Hatip Ortaokulu oldu. Okuldan dört araç, aşçıları ve yardımcı personeli ile birlikte yola çıkarak Gaziantep şehir merkezinde çorba dağıtımı yapılan bir mutfak kurdu. Seyyar mutfak burada bir ay boyunca afetzedelere hizmet verecek.

Yurtlar kapılarını açtı

Depremle birlikte meydana gelen büyük yıkım barınma sorununu da beraberinde getirdi. Afetin hemen ardından ÖNDER'in Malatya, Şanlıurfa ve Kayseri yurtları depremin ilk şokunu yaşayan vatandaşlar için çay ve çorba servisi için hazır hale getirildi. Bir yandan da bölgede bulunan Malatya ve Şanlıurfa'daki yurtlarda kalan öğrenciler kendi güvenliklerini sağladıktan sonra arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların ardından ÖNDER'in Türkiye genelindeki 14 öğrenci yurdu ile İstanbul Büyükçekmece'de bulunan kamp merkezi afetzedelerin konaklamaları için açıldı.

İlk günden #TürkiyeTekYürek dedi

Afet sonrasında üyeleri, gönüllüleri ve imam hatip camiasının yardımlarını sahada çalışan STK'lar üzerinden yapılmasını sağlayan ÖNDER, sosyal medya hesapları üzerinden de depremin olduğu gün #TürkiyeTekYürek etiketiyle kampanya başlattı. Tüm STK'lar ve hesaplarını tek tek duyurdu, bu kuruluşlar ile imam hatip camiası arasında bir bağ kurdu. Ardından depreme yönelik çağrılarını bu etiket üzerinden gerçekleştirdi. Sahadan alınan bilgiler, fotoğraf ve videolar da; birlik, beraberlik ve tek yürek olma durumunu pekiştirecek şekilde aktarıldı. Afetzedelerin insani haklarını koruma ve hassasiyetlerine saygı duyma ilkelerine dikkat edilerek, görüntüler ve bilgiler servis edildi.

ÖNDER GENEL BAŞKANI CEYLAN:

İMTİHANDAN BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ

İnsanlarımız can-ı gönülden çalışıyor

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, afetten sonra ÖNDER'in Türkiye genelindeki tüm imam hatip dernekleri, imam hatip okulları, öğretmenleri, öğrencileri ve velileriyle birlikte tek yürek olarak harekete geçtiklerini söyledi. Sahadaki gözlemlerini de aktaran Ceylan, "Bu ülke, çok güzel bir ülke. Çok geniş yürekli insanlarımız var. Sahanın dört bir yanında hepsi can-ı gönülden çok güzel çalıştılar. Sahada büyük çalışmalara imza atan bütün STK'larımızla, AFAD'ımız, askerimiz, polisimiz, jandarmamızla birlikte bu büyük afetin etkilerini silmek için mücadele ediyoruz. Buradaki ekiplerimizin her birinin gözlerinden öpüyorum, yürekten selamlıyorum. Muazzam bir iş çıkardılar. -17 derecelik sıcaklıkta gece gündüz durmadan çalıştılar. Bütün kurumlarımız, birlik içinde omuz omuza çalışıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından akın akın buraya yardım yağıyor" diye konuştu.

İmtihandan birlikle çıkacağız

Deprem bölgesinde atmosferin zor olduğunu ancak muhteşem bir birlik havasının bulunduğunu belirten Abdullah Ceylan, oturduğu yerden bir tweetle bu birlik havasına zarar vermeye çalışanlara fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi. Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Burada omuz omuza, yürek yüreğe dünyanın dört bir yanında insanlarla yürütüyoruz çalışmayı. Sahada çalışanlar tweet atamıyor, onlar enkaz başında bir kardeşlerine daha umut olmak için mücadele ediyorlar. Bu imtihanı da birlikte atlatacağız inşallah. Herkes bir diğerine yardım etmek, bir canı daha kurtarmak için mücadele ediyor. Kimin nereli olduğu, ne düşündüğü önemli değil. Bu birlik ve kardeşliği sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bu günler de geçecek, ülke olarak çok daha güzel günlere ulaşacağız.

Karavan sahiplerine çağrı

Sadece 81 il değil Filistin, Malezya, Pakistan, Endonezya ve Balkanlar başta olmak üzere ümmet coğrafyasının her yanından insanların deprem bölgesinde çalışma yürüttüklerini kaydeden Ceylan, "Hepsine yürekten teşekkür ediyorum, bir nebze de olsa bu büyük acıyı mutluluğa çevirmek için çaba sarfediyorlar" dedi. Malatya'da bir yardımseverin 100 karavanını AVM bahçesine kurarak ihtiyaç sahibi, yaşlı, yetim ailelerini burada misafir ettiği örneğini veren Ceylan, "Şu anda Türkiye'de kayıtlı 20 bin karavan olduğunu biliyoruz. Ben karavan sahiplerinden de bölgeye karavanlarını göndermelerini istirham ediyorum. Bölgede hava dışarda durulacak gibi değil, çok soğuk. ÖNDER'e ulaşabilirlerse biz bunları yönlendirebiliriz" çağrısında bulundu.

20 kilometreden mezarlık ziyareti

Deprem'in ardından bir hafta boyunca önce arama kurtarma ardından insani yardım çalışmalarına katılan ÖNDER Yönetim Kurulu, gençlik teşkilatı üyeleri ve gönüllüleri sahada onlarca acıya şahitlik etti, bunları yaparken kalpleri ısıtan onlarca olay da yaşandı. Kahramanmaraş köylerinden birinde dağıtım yapılırken ekibimizin karşılaştığı 65 yaşındaki teyze tam bir vakar örneği olarak depremin ardından hayatını sürdürmeye çalışıyor. Depremde 4 çocuğunu, onların eşleri ile birlikte torunlarını da kaybeden anne, karlı yolda her gün 20 kilometre yolu yürüyerek mezarlarını ziyaret ediyor ve onlara dua okuyor.

Benim var, komşuma verin

Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarından sonra insani yardımların yoğunlaşmasıyla birlikte yağma, hırsızlık olayları da yaşanmaya başladı. Ancak bu yöndeki olaylar, güzelliklerin binde biri kadar bile değil. ÖNDER ekiplerinin şehir merkezleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın köylerinde malzeme dağıtımı yaptıkları sırada kapısını çaldıkları afetzedeler onları yüce bir gönüllülükle karşıladı. "Başka ihtiyacınız var mı?" sorusuna, teşekkür ettikten sonra aldıkları cevaplar hep birbirinin benzeri oldu: "Benim ihtiyacım yok, komşuma verin.", "Bu kadarı bana yeter, ihtiyacı olanlara ulaştırın." Bu cümleler de insanımızın ne kadar kanaatkârlığı ve kardeşlerini kendisinden önce düşündüğünün en güzel örneği oldu. Yaşanan onca acı arasında, ümitvar olmayı sağlayan anekdotlar olarak kayıtlara geçti.

Emanetiniz emanetimiz

Arama kurtarma çalışmalarında profesyoneller, insani yardım gönüllüleri ve vatandaşlar kadar arama-kurtarma köpekleri de rol aldı. Enkazdan canlı kurtarılan bir köpek, bir kedi, bir güvercin, muhabbet kuşu veya kanarya hepimizi yeniden hayata bağladı. Bu yöndeki örneklerden birini de Hatay merkezde arama kurtarma çalışmalarına katılan ÖNDER Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Erdem yaşadı. Çalıştığı enkazdan iki muhabbet kuşunu canlı olarak çıkaran Erdem, onları arabasına alarak bakmaya başladı. Ardından kuşları gören bir afetzede "Benim de kanaryalarım var, onlara göz kulak olur musun?" dedi. Kanaryaları yeni doğmuş yavrularıyla birlikte "Emanetiniz emanetimdir" diyerek alan Erdem, kuşları İstanbul'a getirerek evinde bakmaya başladı.