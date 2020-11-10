Önemli karar! Bu illerimizde sokakta sigara içmek yasaklandı

DHA/İHA 10 Kasım 2020 Salı 15:14 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 15:15

Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Bursa genelinde kalabalık cadde, sokak ve alanlar ile tüm pazar yerlerinde maske kullanımını ihlal ederek, bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle, yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla maskelerin indirilmesini önlemek amacıyla, ilimizde belirlenen kalabalık cadde ve alanlarda ve tüm pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

ISPARTA’DA SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI

Isparta’da İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkabilmeleri için saat kısıtlaması getirirken, kentteki bazı bölgelerde sigara içmek yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak korona virüs (Covid-19) ile ilgili bazı yeni tedbir kararları aldı. Alınan yeni kararlara göre kentteki kamu kurum ve kuruluş binaları ile AVM’lere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

65 yaş ve üstü vatandaşlar günde 6 saat dışarı çıkabilecek

Isparta’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için daha önce alınan 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkma, 16.00-19.00 saatleri arasında şehir içi toplu taşıma araçlarına binmelerinin kısıtlanması ve saat 18.00’dan sonra AVM’lere girmelerinin kısıtlanması kararları kaldırıldı. Yeni alınan karara göre, 65 yaş ve üstü vatandaşlar her gün 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

SİGARA İÇME YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan kent merkezindeki bazı bölgelerde sigara içme yasağı getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karara göre kentte, Kaymakkapı Meydanı, Hükümet Caddesi (114. Cadde), Çayboyu, 6 Mart Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Kafeler Bölgesi, pazar yerleri, açık-kapalı otobüs durakları ile yeme-içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilemeyecek.