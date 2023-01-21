İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2023 Cumartesi / 29 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Operasyonda 70 bin litre kaçak motor yağı ele geçirildi
Güncel

Operasyonda 70 bin litre kaçak motor yağı ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği bir operasyonla, tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya süren 1 şahıs yakalandı. Operasyonda, üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
Operasyonda 70 bin litre kaçak motor yağı ele geçirildi
ABONE OL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A. isimli bir şahsın ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üretip piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Alınan bilgi çerçevesinde araştırmalara başlayan Jandarma ekipleri, söz konusu motorin yağının Ataşehir'de bulunan bir işyerinde üretildiğini tespit etti.

BİNLERCE LİTRE SAHTE MOTOR YAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi. Yakalanan A.A. isimli şahıs, "Marka ve Patent Kanunu"na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturma devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.