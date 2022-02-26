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FETÖ operasyonunda yakalanan zanlılar itirafçı oldu

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı, etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakıldı.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 15:07 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 15:07
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 22 Şubat'ta düzenlenen Konya merkezli operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini bildirmeleri üzerine, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Şüphelilerden alınan ifadeler neticesinde, daha önce hakkında adli işlem yapılan 30 aktif kamu görevlisinin FETÖ ile bağlantısının deşifre edildiği öğrenildi. 4'ü ihraç edilen asker, 1'i ihraç edilen polis, 1'i avukat, 3'ü ihraç edilen kamu görevlisi ve 8'i sivil olmak üzere 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 13'ü yakalanmıştı.

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