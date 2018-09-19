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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevinden istifa etmesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin 24 Eylül Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

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Ordu Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Ordu Valiliğinin 19 Eylül tarihli ve 14049 sayılı yazısına istinaden, Enver Yılmaz'ın 18 Eylül'de istifa etmesi nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplanacağı belirtildi.
 
Belediye Kanunu'nun 45. maddesindeki "Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan seçer" hükmü doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplanacağı belirtilen açıklamada, "Büyükşehir Belediye Meclisi 24 Eylül Pazartesi günü saat 14.30'da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda olağanüstü toplanarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini yapacaktır." ifadesine yer verildi.

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