Kan donduran olay: Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (20), Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu binaya girerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine genç kız, olay yerine gelen ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karın ve göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Özdemir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.

Hastane önünde yaşanan kalabalık nedeniyle polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: Bıçak kalbini ikiye bölmüş

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, "Devletimiz, yetkililerimiz bu katili, haini, caniyi inşallah en kısa sürede bulacak ve Türk adaletinin, Türk hukukunun önüne inşallah çıkaracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Türk adaleti inşallah ona hak ettiği gerekli işlemi yapacaktır." dedi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Rektör Akdoğan, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), ailesine başsağlığı diledi.

Hastane yetkililerinden bilgi alan Akdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı öğrenince Tıp Fakültesi dekan yardımcısını arayarak gerekli müdahalelerin acil yapılması yönünde talimat verdiğini ve zaten tüm doktorların anında intikal ettiğini söyledi.

Akdoğan, şunları kaydetti:

"Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koymuşlar. Zaten çocuğumuz gelene kadar kan kaybetmiş. Aldığım bilgiye göre okulundan çıkıyor, evine gelirken bir yere uğruyor. Oradan eve gelince zile basıyor ve yukarıdan ablası anahtarı atıyor. O ara biraz geç kalınca ablası aşağı indiğinde bakıyor ki evladımız kan içinde yatıyor. Burada tıbbi anlamda sağ olsun doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."

"Devletimiz, yetkililerimiz bu katili, haini, caniyi inşallah en kısa sürede bulacaklar ve Türk adaletinin, Türk hukukunun önüne inşallah çıkaracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Türk adaleti inşallah ona hak ettiği gerekli işlemi yapacaktır." diyen Akdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim bir evladımız, kardeşimiz, bir çocuğumuz, üniversitemizin bir öğrencisi evladımızı ne yazık ki kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah bizleri böyle olaylarla karşılaştırmasın. Üniversitemiz öğrencilerinin her türlü can güvenliği, mal güvenliği, emniyetlerine, her konuda böyle inanın kendi çocuklarım gibi hassas davranıyorum ama ne yazık ki işte böyle Ordu gibi iyi insanların yaşadığı bir ilde böyle cani, bir tane hain, katil, vatan haini, insan haini, ne diyelim ki buna cani. Ne yazık ki evladımızın canına kıydı. Başımız sağ olsun, Ordumuzun üniversitemizin, ailenin başı sağolsun."