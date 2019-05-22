26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1084
  • 6,8221
  • 250.263
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ordu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kentin çeşitli ilçelerinde etkili olan dolu araçlara, çatılara ve tarım arazilere zarar verdi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ordu'da etkili olan dolu tarım arazileri ile  çatılara ve araçlara zarar verdi. 
 
Kumru, Gürgentepe ve Korgan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini ceviz büyüklüğündeki doluya bıraktı. 
 
Bazı sürücüler araçlarını, battaniye sararak doludan korumaya çalıştı. 
 
Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kısa sürede etkisini gösteren dolunun bir anda afete dönüştüğünü söyledi. 
 
Dolunun 8 mahallede etkisini gösterdiğini aktaran Yalçuva, "Birçok evin çatısı delindi, bazı araçların camları kırıldı, birçok üreticimize ait fındık bahçeleri de doludan olumsuz etkilendi." dedi. 
 
Yalçuva, hasar tespitinin kısa sürede başlayacağını kaydetti.

Marmara Denizi’ndeki hayalet gemilerin son durumu! Havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e kutlama mesajı

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina açıklaması

LGS giriş belgeleri yayınlandı

LGS giriş belgeleri yayınlandı

Bakan'dan kritik uyarı: Son tarih 28 Mayıs

Bakan'dan kritik uyarı: Son tarih 28 Mayıs

'Türkiye Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye müsaade etmez'

'Türkiye Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye müsaade etmez'

Japonya, Bakan Çavuşoğlu'na devlet nişanı verdi

Japonya, Bakan Çavuşoğlu'na devlet nişanı verdi

Ordu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ordu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Dere kenarında bu halde bulundu

Dere kenarında bu halde bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Kaldırımda yürüyen yayalara at çarptı

Kaldırımda yürüyen yayalara at çarptı

Güçlerini birleştirdiler! Lazer silahına hava savunma görevi

Güçlerini birleştirdiler! Lazer silahına hava savunma görevi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, nefes kesti

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, nefes kesti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA