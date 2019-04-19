12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7975
  • 6,5273
  • 237.778
  • 96.960
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ordu'da 'Davaro' filmi gerçek oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir mezarlık görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Halk arasında Türbe ve Tepe Mezarlığı olarak bilinen mezarlıkta bazı mezarların kıbleye ters, bazılarının ise kıbleden yönünden uzak olması dikkat çekti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ünye'nin Atatürk Mahallesi Tepe Yolu üzerinde bulunan ve halk arasında Tepe ve Türbe Mezarlığı olarak bilinen mezarlığın diğerlerine göre farklı olduğu görüldü. İlçenin en büyük mezarlarından birisi olan Türbe Mezarlığı'na defnedilen kişiler kıble yönüne zıt ya da kıbleye yakın defnedildikleri belirlendi. 
 
Kemal Sunal'ın "Davaro" filmindeki bir sahnesinde yaşanan olayda İlyas Salman'ın Kemal Sunal'a "Hortum neredeyse beni oraya doğru gömeceksin" dediği sahnesini akıllara getirdi. Yaklaşık yüz yıllık mezarların olduğu alanda ölen kişilerin çarpık bir şekilde gömülerek defnedildiği görülürken, bu olayın ise hala mezarlığın bazı yerlerinde devam ettiği gözlemlendi. 
 
 
Çocukluğunun bu bölgede geçtiğini ifade eden mahalle sakini 69 yaşındaki Ergin Onat, "Eskiden mezarlıkta birisi vefat ettiği zaman mezar kazan kişiler kıbleye dönük bir şekilde kazılarını yaparlardı. Fakat bu mezarlığın bazı yerlerinde anlayamadığımız bir olay var. Ya arazinin şekline göre mezar kazımı gerçekleşmiş ya da bazı vatandaşlarımızda kıbleyi hesap ederek kazı gerçekleştirmiş. Biz bu olayı daha önce fark edemedik. Yıllardır Ünye'deyim böyle bir şeyi yeni gördüm” dedi. 
 
 
Yıllardır aynı mezarlığın yanında evi bulunan 63 yaşındaki Ahmet Uysal, "Büyüklerimiz eskiden bize bu kıble olayını anlatırdı. Babam kalktığı zaman bizim evde kıbleyi güneş doğumuna göre belirlerdi. Burada bulunan mezarların çoğu eski mezarlıktır. Ben kendimi bildim bileli Ünye'de yaşıyorum. Evimin yolu da mezarlığın içinden geçtiği için tesadüf olarak bu olayı fark ettim. Hatta eve giderken bir gün baktım geçtiğim yol üzerine mezar yapılmış. Bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir olayla karşılaştım" ifadelerini kullandı. 
 
BU MEZARLIKTA YÜZYILLIK MEZARLAR DA VAR
 
İlçede Türbe Mezarlığı olarak bilinen mezarlıkta yüz yıllık mezarların olduğu ve yıllar öncede Ermeni vatandaşların gömüldüğü öğrenildi. Mezarlık içerisinde ilk mezar koyan kişileri örnek alan diğer mezar sahipleri ise yıllardır bu gelişigüzel mezarlığı kullanmaya devam ediyor. 
 
Vatandaşların bu olayı şaşkınlıkla karşıladığı öğrenilirken, mezarların yerleri tekrar değişecek mi şimdilik herkes tarafından merak konusu oldu. Ayrıca mezarlığa yeni defin işlemleri yapılırken de kıble yönüne dikkat edilmediği de görüldü. 

Almanya´dan 300 milyar avroluk savaş tazminatı istiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İmamoğlu için çarpıcı sözler: Kurgularla hareket ediyor

İmamoğlu için çarpıcı sözler: Kurgularla hareket ediyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 mesajı

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 mesajı

Soğuk algınlığı diye hastaneye gittiler, hayatları değişti

Soğuk algınlığı diye hastaneye gittiler, hayatları değişti

CHP'li belediyelerden işçilere sendika baskısı

CHP'li belediyelerden işçilere sendika baskısı

'Türkiye kilit partner'

'Türkiye kilit partner'

Türk deniz piyadelerini 'suda yürütecek' ZAHA yüzünü gösteriyor

Türk deniz piyadelerini 'suda yürütecek' ZAHA yüzünü gösteriyor

Murat Çiçek'ten CHP'li İmamoğlu'na: Bu yaptığın suçtur

Murat Çiçek'ten CHP'li İmamoğlu'na: Bu yaptığın suçtur

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan net mesaj: Tribünden seyirci olmayız

Başkan Erdoğan´dan net mesaj: Tribünden seyirci olmayız

Fenerbahçe'de FEDA dönemi başlıyor!

Fenerbahçe'de FEDA dönemi başlıyor!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

En tuhaf Japon icatları

En tuhaf Japon icatları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA