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  • Ordu'da kaçak kazı: 12 kişi suçüstü yakalandı
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Ordu'da kaçak kazı: 12 kişi suçüstü yakalandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 15:21 - Güncelleme:
Ordu'da kaçak kazı: 12 kişi suçüstü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topçam Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, İ.K. (58), Y.K. (50), O.K. (26), S.S. (23), M.M. (47), S.K. (43), E.K. (48), E.Ö. (42), Y.D. (72), O.K. (24), İ.K. (33) ve M.T.T'yi (42) izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerle birlikte kepçe, 3 pikap, 7 el yapımı patlayıcı kapsül, 2 tabanca ve şarjörü, 57 tabanca fişeği, dedektör, 5 lisanssız telsiz, telsiz şarj cihazı, jeneratör, gaz maskesi, el dürbünü, lazer metre, 3 powerbank, kafa feneri, pusula, 21 muhtelif kazı malzemesi ve kazı alan krokisi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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