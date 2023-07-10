Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ünye ilçesinde erken saatlerde etkili olan sağanak nedeniyle Ünye-Kumru yolu, Günpınarı Mahallesi mevkisinde trafiğe kapandı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmayla biriken suyun temizlendiği yolda, ulaşım sağlanmaya başlandı.

Aralıklarla süren yağış nedeniyle kırsal mahallelerde tarım arazilerinin zarar gördüğü ilçede vatandaşlar, ulaşımda güçlükler yaşadı.

Çatalpınar Mahallesi'nde su birikintileri sebebiyle kapanan yollar, iş makineleriyle açıldı, Saylan Mahallesi'nde de ulaşımda aksama oldu.

Sağanağa bağlı yükselen Tabakhane ve Cevizdere derelerinin debileri, yağışın etkisini yitirmesiyle düştü.

Dere üzerlerindeki köprülerde olumsuzluk riskine karşı Ünye Belediyesi ekipleri nöbet tutuyor.

Çaybaşı ilçesinde ise Kapılı, Taşkesiği, Aşıklı Çakıllı, Akbaba, Gürcek, İçeribükü, Cemallı, Namazlı, Boras, Hacıali ve Yenicuma mahallelerinin yollarında su taşkınları meydana geldi.

Aşıklı Çakıllı Mahallesi'ndeki tarım alanlarının zarar gördüğü ilçede, Hacıali Mahallesi Velibayraktar bağlantı yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

İlçede su birikintilerinden kapanan yollar iş makineleriyle açıldı, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, AA muhabirine, ilçede 30 noktada yollarda kopmalar meydana geldiğini, 4 yerde istinat duvarı betonunda çatlama olduğunu söyledi.

Yol ve menfezlerde hasar meydana geldiğini belirten Semiz, "Tahminim metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü. Aşıklı Mahallesi'nde bulunan İlküvez Aşıklı İlkokulunun arka tarafında heyelan oluştu. Personelimizle yağışın ilk anından itibaren sahadayız. Yağışın durmasıyla yol silme ve kanal temizliği çalışması yürütüyoruz." dedi.

İkizce ilçesinde de sağanağa bağlı 16 mahalle yolunda su baskınları sonucu bozulmalar oldu, bazı bahçelerde toprak kaymaları meydana geldi.

Gaziler Mahallesi'nde bir ağacın yıkılması sonrası ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin müdahalesiyle açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ünye, Çaybaşı ve İkizce belediyeleri, çok sayıda araç ve personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.