İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ordu'da silahlı saldırı: 2 gözaltı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı olayına karıştığı öğrenilen 2 kişi yakalanarak adliyeye çıkarıldı.

IHA14 Ekim 2023 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
Ordu'da silahlı saldırı: 2 gözaltı
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yüceler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen kimliği belirsiz kişiler peş peşe silahla ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler iş yerinin camlarına isabet ederken, iş yerinde ise kimsenin olmadığı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen ve kimliği belirlenen 2 kişi emniyetin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İş yeri kurşunlama olayına karıştığı öğrenilen B.İ (37) ile kasten adam öldürme suçundan aranması bulunan F.E.B. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın E.Y. organize suç örgütü bağlantılı olduğu ve soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.