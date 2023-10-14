Ordu'da silahlı saldırı: 2 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yüceler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen kimliği belirsiz kişiler peş peşe silahla ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler iş yerinin camlarına isabet ederken, iş yerinde ise kimsenin olmadığı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen ve kimliği belirlenen 2 kişi emniyetin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İş yeri kurşunlama olayına karıştığı öğrenilen B.İ (37) ile kasten adam öldürme suçundan aranması bulunan F.E.B. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın E.Y. organize suç örgütü bağlantılı olduğu ve soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.