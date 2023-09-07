Ordu'da trafik kazası: Biri hamile 3 kişi öldü

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Devecik Mahallesi Çandır yolunda bir aracın dereye yuvarlanması sonucu olay yerine 4 ayrı 112 Ambulans İstasyonundan sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde, 8 aylık hamile kadın ise kaldırıldığı Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kadının bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi.

Araç içerisinden yaralı kurtarılan 2 kişi sevk edildikleri Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.