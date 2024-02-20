İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9198
  • EURO
    33,488
  • ALTIN
    2015.7
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

AA20 Şubat 2024 Salı 18:05 - Güncelleme:
Ordu'da uyuşturucu operasyonu
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Araçta ve içindeki şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 kilo 600 gram esrar ile 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G. (36), C.B. (40), Y.B. (38), B.B. (24) ile U.D.G. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.G, Y.B. ve U.D.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

  • uyuşturucu operasyonu
  • ordu
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.