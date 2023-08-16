Ordu'da yaklaşık 10 bin binanın riskli olduğu tespit edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla 2 yıldır sürdürülen ve aralarında inşaat mühendisleri ve teknikerlerinin yer aldığı 16 ekibin, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bina taraması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 47 bin 42 yapının bulunduğu bu ilçelerde 13 bin 187 binanın raporunun çıkarıldığı kaydedilerek, "Oluşturulan risk raporuna göre 9 bin 86 yapının vatandaş müdahalesi sonucu muhtemel bir afet durumunda tehlike altında olduğu belirlendi. Tehlike altında olan ve risk taşıyan binalarda taşıyıcı kolon ve kirişlerin tahrip edildiği, kırıldığı, delindiği veya binaların yapıldıktan sonra taşıyıcı kolonların sonradan eklendiği, birçok binada ise taşıyıcı demirlerin korozyona uğradığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başkan Güler, incelenen çoğu binanın vatandaşlar tarafından yapılan müdahalelerle risk oluşturduğunu aktardı.

Güler, binaları tek tek kontrol ettiklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kaçak kiriş kesilmiş mi, kolon kesilmiş mi, bunlara bakıyoruz. Maalesef hoş olmayan durumlarla karşılaştık. Binalarımızın büyük bir kısmı 2000 yılı öncesi deprem yönetmeliği çıkmadan yapılmış. Bunlar riskli binalar ve bu binaların kolon ve kirişleri ile oynanmış. Deprem hiç kimseyi tanımaz, hata da affetmez. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bu risk sadece Altınordu'da değil, Fatsa'da, Ünye'de de rastladık bu duruma. Diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız yapılacak, inşallah oralarda böyle bir durumla karşılaşmayız."

Altınordu, Fatsa ve Ünye'de 47 bini aşkın bina olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

"Gözlemlediğimiz binaların sayısı 13 bin 187. Son deprem yönetmeliğine göre uygun olmayan bina sayısı ise 9 bin 86. Bunlar içerisinde taşıcıyı sistemine müdahale edilen bina 204. Yani 204 bina kesin olarak sıkıntılı. Bunun için çok ciddi bir şekilde tedbir almamız gerekiyor. Çalışmalarımız bu sebeple tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle deprem yönetmeliği öncesi birçok binanın bulunduğu Altınordu ilçesindeki Taşbaşı Mahallesi. Çok dikkatli olmamız lazım. Hem kentsel dönüşüm hem şehircilik açısından çok dikkatli olmamız lazım."

Güler, denetimlerin ardından hazırlanacak rapora göre kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarını bildirdi.