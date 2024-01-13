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Ordulu şehit Murat Atar göreve böyle uğurlanmıştı

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın, göreve uğurlanırken otogarda kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 13:45 - Güncelleme:
Ordulu şehit Murat Atar göreve böyle uğurlanmıştı
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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişiminde çıkan çatışmada İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (22) şehit oldu. Şehit Atar, 14 Ocak Pazar günü İkizce Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkiinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

GÖREVE UĞURLANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, bir süre önce askerlik görevinin ardından İstihkam Sözleşmeli Er olarak göreve başlayan şehidin, Ünye ilçesinden uğurlanma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşları ile helalleşen şehidin, sonrasında da otobüse bindiği anlar yer alıyor. İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'nde bulunan ve kendisini göreve yolcu eden arkadaşları, sözleşmeli er olduktan sonra Murat Atar'ı (22) Ünye'den otobüse bindirdiklerini ve helalleştiklerini söylediler. Güzel bir şekilde uğurlama yaptıklarını söyleyen arkadaşları, "Bu şekilde gelmesini beklemiyorduk. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok zor bir duygu" diye konuştular.

Öte yandan, Selma ve Vahip Atar çiftinin 4 çocuğundan birisi olan şehit Murat Atar'ın babasının 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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