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Organize bilezik hırsızlığında yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayıyla bağlantılı 1 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan kuyumcular çarşısındaki bir sarrafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya gelen 3 kadın, görevliden incelemek için bilezik istedi. Tezgaha dizilen bilezikleri inceleyen kadınlar önce kuyumcunun güvenini kazanmak için parayla 3 bin liralık değerinde bir bilezik aldı. Ardından kadınlardan biri, tezgahta bulunan 4 bin 200 lira değerindeki bir bileziği eline alarak uzun süre tuttu ve sakladı. Kuyumcuya bileziği unutturan kadın aldığı bileziği el altından yanındaki arkadaşına verdi. Şalıyla elini örten diğer kadın ise daha sonra elindeki bileziği çantasına attı. Bir süre daha kuyumcuda oyalanan kadınlar, daha sonra iş yerinden ayrıldı.
 
Eşgali kameralar tarafından net bir şekilde belirlenen şüphelilerin yakalanması  polis çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, kadınlarla bağlantılı 1 şüpheliyi Diyarbakır'da tespit etti. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 1 şüpheli Elazığ'a getirildi. Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli,   'Nitelikli Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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