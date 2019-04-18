Orhan Kaldırım TEİAŞ Genel Müdürlüğüne atandı
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
- AA
Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Kaldırım atandı.
Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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