12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7419
  • 6,5142
  • 235.15
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Orhan Kaldırım TEİAŞ Genel Müdürlüğüne atandı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Kaldırım atandı.

Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Türkiye´nin en büyüğü olacak! Havadan böyle görüntülendi...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Google ve Apple'dan Tiktok kararı

Google ve Apple'dan Tiktok kararı

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

MSB'den Şırnak açıklaması

MSB'den Şırnak açıklaması

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler
 

POPÜLER HABERLER

Anne karnında ikiz bebeklerin ´yumruklu´ kavgası

Anne karnında ikiz bebeklerin ´yumruklu´ kavgası

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası listesinde

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası listesinde

Solo Türk prova uçuşu nefes kesti!

Solo Türk prova uçuşu nefes kesti!

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın arşivden çıkan fotoğrafları

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın arşivden çıkan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA