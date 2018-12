Orkun Işıtmak kimdir kaç yaşında nereli? Youtuber Orkun Işıtmak hakkında merak edilenler Orkun Işıtmak kimdir? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde ödül alan Youtuber Orkun Işıtmak kimdir kaç yaşında nereli? Orkun Işıtmak hakkında bilgi almak isteyenlerde bir anda gündeme oturan soru Orkun Işıtmak kimdir oldu? Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve İstanbul Üniversite’sini kazanan Işıtmak Youtube’de daha kaliteli ve güzel içerikler oluşturmak hayatını yaşamak için eğitimine bir süre ara vermiştir. Her videosu ilgiyle takip edilen ve en çok izlenenler listesinde başında yer yalan YouTuber çektiği her video ile ününe ün katmıştır. İlk olarak korku oyunları içeriği ile sevenlerinin karşısına çıkmış ardında bir risk alarak tamamen vlogger olmuştur. Orkun Işıtmak ve Orkun Işıtmak 2 Youtube kanalları ile birlikte günümüzde yurtdışı seyahatleri, oyun videoları, challenge videoları ile birlikte en hızlı şekilde büyüyen Youtube kanallarından birisi olarak dikkatleri çekti. Orkun Işıtmak kanalının an itibari ile 2.500.000 üzerinde abonesi bulunmaktadır ve bu rakam her geçen gün biraz daha artış göstermektedir.

0 x Orkun Işıtmak kimdir? Youtube’da çektiği challenge videolarıyla bilinen ünlü Youtuber Orkun Işıtmak Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Youtuber kategorisinde ödül kazandı. Bunun ardından Orkun Işıtmak kimdir kaç yaşında nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ünlü Youtuber ilk videolarına oyun oynayarak başlamıştı. Orkun Işıtmak, günümüzde Youtuber kavramının getirdiği en önemli ve en yaratıcı isimlerden birisi olarak dikkatleri çekti. Oyun videolarından ziyade zaman içerisinde yaptığı Challenge videoları ile de birlikte yaratıcılığını ve kurgulama yeteneklerini konuşturan Işıtmak, dijital reklam konusunda da en çok tercih edilen isimlerden birisi oldu. Youtube ise Adsense ile beraber çalışarak kazancının bir kısmını Youtube için içerik üretmeye çalışan kişiler ile paylaşıyor. İşte tam bu noktada insanlar Youtube için video çekerek kendilerine ek bir kazanç sağlamak amacındalar. Elbette ki bazı insanlar bu işi çok daha profesyonel yaparak ve popüler konular hakkında videolar çekerek çok büyük paralar kazanmaya başlıyor ve böylece Youtuber’lık kavramı doğuyor. ORKUN IŞITMAK KİMDİR? Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve İstanbul Üniversite’sini kazanan Işıtmak Youtube’de daha kaliteli ve güzel içerikler oluşturmak hayatını yaşamak için eğitimine bir süre ara vermiştir. Her videosu ilgiyle takip edilen ve en çok izlenenler listesinde başında yer yalan YouTuber çektiği her video ile ününe ün katmıştır. İlk olarak korku oyunları içeriği ile sevenlerinin karşısına çıkmış ardında bir risk alarak tamamen vlogger olmuştur. Orkun Işıtmak, günümüzde Youtuber kavramının getirdiği en önemli ve en yaratıcı isimlerden birisi olarak dikkatleri çekti. Oyun videolarından ziyade zaman içerisinde yaptığı Challenge videoları ile de birlikte yaratıcılığını ve kurgulama yeteneklerini konuşturan Işıtmak, dijital reklam konusunda da en çok tercih edilen isimlerden birisi oldu. Orkun Işıtmak ve Orkun Işıtmak 2 Youtube kanalları ile birlikte günümüzde yurtdışı seyahatleri, oyun videoları, challenge videoları ile birlikte en hızlı şekilde büyüyen Youtube kanallarından birisi olarak dikkatleri çekti. Orkun Işıtmak kanalının an itibari ile 2.500.000 üzerinde abonesi bulunmaktadır ve bu rakam her geçen gün biraz daha artış göstermektedir. Youtuber nedir? Aslında her şey Google'ın Youtube'ı satın alması ile başlıyor. Çünkü Google (Adsense) reklamlardan kazandığı parayı kullanıcıları ile paylaşmak istiyor. Youtube ise Adsense ile beraber çalışarak kazancının bir kısmını Youtube için içerik üretmeye çalışan kişiler ile paylaşıyor. İşte tam bu noktada insanlar Youtube için video çekerek kendilerine ek bir kazanç sağlamak amacındalar. Elbette ki bazı insanlar bu işi çok daha profesyonel yaparak ve popüler konular hakkında videolar çekerek çok büyük paralar kazanmaya başlıyor ve böylece Youtuber’lık kavramı doğuyor. Vlogger Nedir? Vlogger, “Video-logger” kelimesinin kısaltılmış halidir. “Video-logger” ise, videolar oluşturan kişi manasına gelir. Vlogger'lar; Blogger'lar ile aynı işi yaparlar fakat içeriklerini yazmak yerine, kamera karşısına geçerek üretirler. Günümüzde en popüler Vlog kanalları YouTube'dadır. YouTube'a bir e-posta adresiyle üye olan herkes bir kanal açabilir, bunun için herhangi bir başvuru veya ödeme yapılmasına gerek yoktur. Kanalınızı ve ürettiğiniz içerikleri beğenerek kanalınızı takip etmeye başlayan kişilere ‘takipçi’ değil ‘abone” denir. Herkes eşit şekilde sıfır abone ile başlar. YORUMLAR 0

