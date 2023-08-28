Orman yangınına giden arazöz ile 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Burdur'un Bucak ilçesi Antalya-Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarına giden Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı İsa D. (46) idaresindeki 15 PF 630 plakalı arazöz, seyir halindeki Gökhan Zengin idaresindeki 32 LZ 106 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DLT 921 plakalı otomobil ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar Orman İşletme Müdürlüğü personeli İsa D., Özkan A. (28) ve Furkan Süleyman A. (23) ile 32 LZ 106 plakalı otomobilde bulunan E.M.Z. (15), E.Z. (11) ve durumu ağır olan Meltem Z. (42), ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobildeki Gökhan Zengin'in ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Zengin'in cenazesi Bucak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.