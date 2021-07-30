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Yangınlar sonrası Can Ataklı'nın büyük tepki çeken videosu konuşuluyor

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarının ardından Can Ataklı'nın skandal videosu yine gündeme geldi.

HABERİN
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30 Temmuz 2021 Cuma 07:34 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 07:36
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Can Ataklı'nın Başkan Erdoğan'ın görevini bırakması için olası senaryoları anlattığı bir videosu Türkiye'de peş peşe çıkan çok sayıda yangın sonrası sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Ataklı "Başkan Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınların olması lazım" demişti.

İşte "Erdoğan seçimle gitmez" diyen Ataklı'nın o konuşması:

"Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. (...) Darbe hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. (...) Teknik açıdan darbe yapmak bana göre çok zor. (...) Peki neler olabilir? Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. (...) Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket... Çok büyük sel, çok büyük yangınlar... Hani yani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya ülkenin her tarafı neredeyse... O kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi... Ama esas en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

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