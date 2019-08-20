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Orman yangınlarında sabotaj şüphesi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde önceki gün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangın, Beyler mahallesine yaklaştı. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan yangına 13 helikopter ve 92 arazöz müdahale ediyor. Beyler mahallesi sınırına kadar dayanan yangın sebebiyle vatandaşın tedirgin bekleyişi sürüyor.

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İYİ NİYETLİ DÜŞÜNMÜYORUZ

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. Bodrum’un Mumcular mahallesindeki yangının ardından Milas’ın Akgedik Barajı mevkiindeki yangının da kontrol altına alındı. Bodrum ve Milas’taki söndürme çalışmalarını yönetmek için bölgeye giden Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Çelik, “Her iki ilçede çıkan yangınlarda iyi niyet aramıyoruz” dedi. 

Söndürme çalışmalarını yönetmek için bölgeye giden Çelik, üçüncü bir yangının ise helikopter pilotunun dikkati sayesinde büyümeden önlendiğini açıkladı. Çelik, “Artık bu işlerin durması lazım. Güzel Bodrum’umuzda, güzel Milas’ımızda bu yangınların durmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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