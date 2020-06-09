DHA 09 Haziran 2020 Salı 12:02 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 12:08

Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.