Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
DHA09 Haziran 2020 Salı 12:02 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 12:08
Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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