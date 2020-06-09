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Ormanda kesilmiş erkek cesedi bulundu!

Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

DHA09 Haziran 2020 Salı 12:02 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 12:08
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Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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