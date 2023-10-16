İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8966
  • EURO
    29,4099
  • ALTIN
    1717.4
  • BIST100
    7983.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ormanda odun kesen köylülerin üzerine ateş açıldı: 1 ölü
Güncel

Ormanda odun kesen köylülerin üzerine ateş açıldı: 1 ölü

Tokat'ta alınan bilgiye göre ormanda odun kesen köylülerin üzerlerine silahla ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 13:17 - Güncelleme:
Ormanda odun kesen köylülerin üzerine ateş açıldı: 1 ölü
ABONE OL

Tokat'ın Zile ilçesinde ormanda odun keserken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçüközlü köyünde ormanda odun kesen köylülerin üzerlerine silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu yaralanan ve ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Ün, yolda yaşamını yitirdi. Ün'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayın köylüler arasında arazi anlaşmazlığından kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiği, şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.