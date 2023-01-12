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Ormanda yürüyüş yapmak isterken yaralandı: Mahsur kalan yaşlı adamı ekipler kurtardı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda düşerek yaralanan ve mahsur kalan 63 yaşındaki adam, ekipler tarafından kurtarıldı.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 16:00 - Güncelleme:
Ormanda yürüyüş yapmak isterken yaralandı: Mahsur kalan yaşlı adamı ekipler kurtardı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda düşerek yaralanan ve mahsur kalan 63 yaşındaki adam, ekipler tarafından kurtarıldı.

Karapınar Mahallesi Köyyeri mevkiinde meydana gelen olayda, ormanlık alanda yürüyüş yaparken düşerek yaralanan ve mahsur kalan Muhammet Kandemir (63) isimli vatandaş için kurtarma ekipleri harekete geçti. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağ bacağında kırık olan Kandemir'e ilk olarak olay yerinde sağlık ekibi tarafından müdahale edildi. İlk kontroller için önce Pamukova Devlet Hastanesine götürülen yaralı, daha sonra Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kandemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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