İzmir'de ormandan topladığı mantarı yiyen vatandaş yaşam savaşı veriyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormandan topladığı mantarı yiyen bir vatandaş yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
- İHA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası olan Osman Sezer (49), mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Farklı türde mantar topladıktan sonra evine dönen Sezer, akşamına ise mantar yemeği yaptı. Yemeğin ardından fenalaşan Sezer, akrabaları tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman Sezer’in hastanede midesi yıkanırken hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.
Öte yandan mantar yemeğini evde sadece Osman Sezer’in yediği öğrenildi.
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