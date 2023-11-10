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Ormanlık alanda korkunç olay!

Zonguldak'ta Kırat Mahallesi Hacıosman sokakta ormanlık alanda yanmış erkek cesedi bulundu.

IHA10 Kasım 2023 Cuma 15:25 - Güncelleme:
Ormanlık alanda korkunç olay!
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Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kırat Mahallesi Hacıosman Sokakta ormanlık alanda vatandaşlar tarafından 50 yaşlarında beyaz saçlı yakılmış bir erkek cesedi bulundu.

Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ceset çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Savcı incelemesinin ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Ceset etrafında delil toplandı.

Olay yerinde jandarma ekipleri ceset çevresinde alkol şişeleri ve ayakları izlerine rastladı. Rastlanan deliller torbaya koyularak incelemeye götürüldü. Yapılacak otopsi ve incelemenin ardından cesedin kimliği belli olacak.

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