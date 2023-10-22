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Ormanlık alanda şüpheli ölüm

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

AA22 Ekim 2023 Pazar 15:43 - Güncelleme:
Ormanlık alanda şüpheli ölüm
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Alınan bilgiye göre, Kapıdağ Yarımadası Kirazlı Manastırı mevkisinde ormanlık alanda kozalak toplayan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, ismi Celal Y. (43) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından bir geminin de sahibi olduğu öğrenilen Celal Y'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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