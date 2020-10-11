11 Ekim 2020 Pazar 10:31 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 10:31

Örtü yangını nedir? Örtü yangınına nasıl müdahale edilir? sorularının yanıtları ülkemizde çıkan yangınlar doğrultusunda merak ediliyor. Trabzon'da çıkan örtü yangını haberleri sonrası vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte örtü yangını hakkında merak edilen soruların yanıtları..

ÖRTÜ YANGINI NEDİR?

Örtü yangını, orman toprağının üzerinde yer alan ibre, dal, kesim artıkları, ot, funda ve diri örtünün yanmasıyla ortaya çıkar. Meşcerenin asli ağaç türlerine nadiren zarar verir. Havanın rutubetli olduğu zamanlarda ve kış aylarında tepe yangınlarına zor dönüşür.

Bakımlı ormanlarda örtü yangını, bakımsız ormanlarda ise tepe yangını oluşur.

Yangınlar; Örtü yangını, Tepe yangını ve Toprak yangını Olmak üzere 3 farklı şekilde oluşur.

Örtü yangını; orman toprağının üzerinde yer alan ibre, dal, kesim artıkları, ot, funda ve diri örtünün yanmasıyla ortaya çıkar. Ağaç türlerine nadiren zarar verir. Havanın rutubetli olduğu zamanlarda ve kış aylarında tepe yangınlarına zor dönüşür.

Tepe yangını: Meşceredeki asli ağaç türleri başta olmak üzere meşcerenin tümüne zarar verir. Ağaçların tepelerini de yakarak ilerleyen yangın türüdür. Tepe yangınını denildiğinde;

Toprak yüzeyindeki yanıcı maddeler dahil olmak üzere meşcere deki tüm unsurların yanması anlaşılmalıdır.

Toprak yangını: Sazlık ve bataklıklar gibi orman toprağı üzerinde ve altında (kök kısmında) turbalardan oluşan yangınlardır.

ÖRTÜ YANGININA NASIL MÜDAHALE EDİLİR?

Örtü yangınına doğrudan müdahale yöntemi uygulanır. Mücadelesi kolaydır.

Tepe kapalılığının tam olmadığı, merdivensi yakıt bulunan, dikey kapalılığın olduğu ormanlar: Burada örtü yangını kısa sürede tepe yangınına döner. Doğal yangın davranışı tam olarak öngörülemez bu nedenle tehlikelidirler. Dolaylı müdahale yöntemi uygulanır, yer yer doğrudan müdahale yöntemi de kullanılmalıdır.

Örtü yangınlarına karadan müdahale edilir. Öncelikle en kritik müdahale yerini belirlemek ve buna göre eldeki imkanları burada kullanmak,

Yangının büyümesine neden olacak yeri doğru tespit ederek, elindeki her türlü imkanı farklı noktalara yönlendirmeden, tüm enerjiyi yangının kalbi sayılacak kritik yerde toplayarak müdahaleyi etkin olarak yapmalıdır.

Trabzon'da örtü yangını! Trabzon'da yangın nerede çıktı?