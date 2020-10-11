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Trabzon'da örtü yangını! Trabzon'da yangın nerede çıktı?

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki dik arazideki çalılık alanda örtü yangını çıktı. Otluk alanda 3 farklı noktada çıkan örtü yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Peki Trabzon'da yangın nerede çıktı? Örtü yangını nedir? İşte Trabzon'da örtü yangını ile ilgili son dakika gelişmeleri...

11 Ekim 2020 Pazar  09:49 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 09:49
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Trabzon'daki örtü yangını çıktı! 2 gündür çıkan yangın haberleri sonrası vatandaşlar yangının nasıl ve nerede çıktığını merak ediyor. Trabzon'da örtü yangını ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Peki Trabzon'da yangın nerede çıktı? İşte son dakika haberinin detayları...

Trabzon’da, merkeze bağlı Akyazı Mahallesi’nde, saat 23:30 sıralarında çalılık alanda örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Yolu olmayan dik ve engebeli arazideki yangına güçlükle müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı.

TRABZON'DA YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesinde bulunan stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçtaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle bu gece yangın çıktı.

Trabzonda, merkeze bağlı Akyazı Mahallesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgede dik ve engebeli arazide, soğutma çalışmasına başladı. 

ÖRTÜ YANGINI NEDİR?

Örtü yangını; orman toprağının üzerinde yer alan ibre, dal, kesim artıkları, ot, funda ve diri örtünün yanmasıyla ortaya çıkar.meşcerenin asli ağaç türlerine nadiren zarar verir. Havanın rutubetli olduğu zamanlarda ve kış aylarında tepe yangınlarına zor dönüşür. 

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