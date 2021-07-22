Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım: Uyarımı yapayım ki...

22 Temmuz 2021 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 10:45

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesindeki evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin doktor oğlu Osman Büyükşen, cinayetin aydınlatılmasındaki çabasıyla Türkiye'nin takdirini topladı.

Süreçte, anne ve babasının katilleri yakalanamadığı için 3 yıldır bayram yapamadıklarını ifade eden Osman Büyükşen, olayın üzerindeki sır perdesinin kaldırılması sonrası ilk bayramı yaşadı.

"TARAFINIZI DOĞRU SEÇİN"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Osman Büyükşen, olayın azmettiricisi oldukları gerekçesiyle tutuklanan iki zanlının fotoğraflarını eklediği paylaşımına şu notu düştü:

"Bu ş... dostu kim ise benim düşmanımdır. Bu i... bayramını kutlayan, destek veren, yanındayız diyen kim var ise anne babamı sevmiş ve onlara üzülmüş olan tüm toplumu da kendine düşman edinmiş olur. Biz çokuz, biz haklıyız. Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin!"

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