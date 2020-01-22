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Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey kimdir? Kuruluş Osman Dündar Bey nasıl öldü?

Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey kimdir? Kuruluş Osman Dündar Bey nasıl öldü? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman takipçileri tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın bu akşam ki yeni bölümünde Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratacak. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Kuruluş Osman dizisiyle beraber Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Dündar Bey'in hayatı araştırılmaya başlandı. Dizide en fazla konuşulan karakterlerden olan ve son bölümlerde Osman Gazi ile ters düşen Dündar Bey hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

22.01.2020  14:45 - Güncelleme: 22.01.2020  14:45

Kuruluş Osman dizisiyle beraber Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Dündar Bey'in hayatı merak konusu oldu. Dizide en fazla konuşulan karakterlerden olan ve son bölümlerde Osman Gazi ile ters düşen Dündar Bey hakkında araştırmalar hız kazandı. Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey kimdir? Kuruluş Osman Dündar Bey nasıl öldü? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuruluş Osman'ın bu akşam ki yeni bölümünde Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratacak. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

OSMAN GAZİ'NİN AMCASI DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey 210 veya 1212 yıllarında doğmuştur. 1298 veya 1302 yılları arasında ölmüştür. Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcasıdır. 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından öldürüldüğü rivayet edilir.

Dündar Bey'in öldürülmesi bir çok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Bir rivayete göre Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.

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