İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturmada Gezi finansörü olduğu iddia edilen Osman Kavala ile Özlem Dalkıran arasındaki görüşme trafiği de yer aldı. Gezi Parkı eylemleri sırasında biber gazı kullanımıyla ilgili yapılan görüşmede Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde yargılanabilmesi için atılması beklenen adımların kendi aralarında tartışıldığı ortaya çıktı.

ASILSIZ FOTOĞRAFLARI KULLANIN

Soruşturma dosyasındaki Osman Kavala ve Özlem Dalkıran arasında geçen görüşmede gaz kullanımı sonrası yaralanan eylemcilerin hastaneden rapor alması ve bu raporun uluslararası kuruluşlara aktarılması tartışılıyor. Avrupalı kuruluşların özellikle gaz kullanımı ile ilgili bilgi istediğini söyleyen Kavala’nın bu kapsamda Dalkıran’a, eylemcilerin yaralanmaları sonucunda hastaneden rapor almasının şart olmadığını söylüyor. Kavala aynı görüşmede Dalkıran’a sosyal medyada yapılan dezenformasyon sonucu farklı ülkelerde gerçekleşen yaralamalarla ilgili basında çıkan asılsız fotoğrafların da Türkiye’de yaşanmış gibi yansıtılabileceği ifade ediliyor.

‘RAPOR ŞART DEĞİL’

İşte Osman Kavala ve Özlem Dalkıran arasında geçen telefon görüşmesi:

*Kavala: Hayır bunların istedikleri şey şu an iki şey var bir gazdan rahatsız olanlarla ilgili şeyler. İkincisi de gazlar nereden ithal ediliyor onu öğrenmek istiyorlar. *Dalkıran: Onu öğrendik yani şu an elimizde zaten 3 tane o. O dünyanın en kolay şeyi. Zaten açık bilgi çünkü.

*Kavala: Tamam şimdi o zaman Geri kalıyor şey ee.. şimdi bu rapor falan hastaneler ya da illa rapor alması şart değil. Basın şeylerini de koyabiliriz. Tabi bunları derleyen kim var acaba?’