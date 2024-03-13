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Güncel

Osman Nuri Kabaktepe İmamoğlu'nu topa tuttu! İBB'de kirli para skandalı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabaktepe, 'Şimdi İstanbullular adına CHP'li İBB Başkanına sorularımız var. Bu paranın kaynağı kim? Bu çantalar dolusu paralar nereden geldi, nereye gidiyor?' dedi.

13 Mart 2024 Çarşamba 00:17 - Güncelleme:
Osman Nuri Kabaktepe İmamoğlu'nu topa tuttu! İBB'de kirli para skandalı
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Osman Nuri Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntülere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından skandal görüntülere ilişkin mesaj yayımlayan Kabaktepe, "Kamuoyu, masanın üzerini dolduran bu paraların ne olduğunu merak ediyor. CHP İl Başkanlığı, bu paraların İl binasının alımıyla ilgili olduğunu söylese de, eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek, alımda banka üzerinden işlem yapıldığını, bu kadar nakit akışının olmadığını belirtti. CHP'li İBB Başkanına sorularımız var. Bu paranın kaynağı kim? Bu çantalar dolusu paralar nereden geldi, nereye gidiyor?" ifadelerine yer verdi.

Osman Nuri Kakaktepe mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli İstanbullular,

Günlerdir sosyal medya ve internet portallarında İBB Başkanına yakın CHP'li isimlerin para sayma görüntüleri gündemde.

Kamuoyu, masanın üzerini dolduran bu paraların ne olduğunu merak ediyor. CHP İl Başkanlığı, bu paraların İl binasının alımıyla ilgili olduğunu söylese de, eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek, alımda banka üzerinden işlem yapıldığını, bu kadar nakit akışının olmadığını belirtti.

Şimdi İstanbullular adına CHP'li İBB Başkanına sorularımız var:

- Kule şeklinde sayılan bu banknotlar basit bir A4 kağıdıyla iddia ettiğiniz gibi bina parası ise neden resmi yollarla gönderilmek yerine elden verildi?

- Bu paranın kaynağı kim?

- Bu çantalar dolusu paralar nereden geldi, nereye gidiyor?

- Hiçbir hukuki delil niteliği olmayan basit bir A4 kağıdında yazan 'Para nakden ve haricen teslim edilmiştir' ifadesi ne kadar gerçekçidir?

- Ayrıca bu, 'nakden ve haricen' ne anlama geliyor?

- ⁠Yoksa İBB kaynakları, İstanbullu vatandaşlarımızın vergileri, gayrı resmi yollarla siyasi emeller için mi harcanıyor?

Tüm İstanbullu vatandaşlarımız bu konu hakkında acilen bilgi ve şeffaflık talep ediyor.

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