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Osmanbey Metro Durağında bir kişi raylara atladı: Seferler aksıyor

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda raylara atlayan bir kişi öldü, seferler aksıyor.

  • DHA
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Olay saat 07.15'te meydana geldi. 20 yaşlardaki bir kişi raylara atladı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.  Yapılan incelemede metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey İstasyonu'nda 07.15 saatlerinde 20 yaşlarında erkek bir yolcu intihar sebebiyle raylara atlaması sonucunda yaşamını yitirmiştir. Olay yeri incelemesi nedeniyle geçici süreliğine durdurulan Osmanbey-Taksim arasındaki seferler, İETT Otobüsleri ile yapılmaktadır" denildi.
 

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