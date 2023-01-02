Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti, 2023 yılının başlamasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Twitter hesabından köprü ücretleri hakkında duyuru yayımladı. Buna göre; Osmangazi Köprü ücreti ne kadar oldu 2023? İşte güncel Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi...

OSMANGAZİ KÖPRÜ ÜCRETİ NE KADAR?

Sosyal medyada Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretlerinin zamlandığı ve en uygun araç geçişinin 410 lira olduğu haberleri gündem olmuştu. Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Twitter hesabından köprü zamları hakkında, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur." açıklamasını yaptı.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti, 2022 yılında uygulanan tarife üzerinden ücretlendiriliyor. İşte araç kategorisine göre Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2023



Osmangazi Köprüsü'nde en ucuz geçiş ücreti 6. sınıf araçla 129 TL, en pahalı geçiş ücreti 5. sınıf araçla 585 TL olarak ödeniyor.