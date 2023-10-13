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Osmani, KFOR Komutanı Tümgeneral Ulutaş'ı kabul etti

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutanlığını devralan Tümgeneral Özkan Ulutaş'ı kabul etti.

AA13 Ekim 2023 Cuma 21:02 - Güncelleme:
Osmani, KFOR Komutanı Tümgeneral Ulutaş'ı kabul etti
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Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Osmani'nin, Tümgeneral Ulutaş'ı yeni görevi için tebrik ettiği, Kosova ve bölgede barış ve güvenliğe yönelik ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda yakın işbirliğine tam güven duyduğunu ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Osmani, özellikle ülkenin kuzeyinde 24 Eylül'de gerçekleşen terör saldırısının ardından, ülkenin güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü zayıflatmaya yönelik Sırbistan'ın tehditleriyle başarılı bir şekilde yüzleşmede koordinasyonun önemini vurguladı." denildi.

Osmani, Ulutaş'ı kabulünde ayrıca, Sırbistan sınırında devriye görevi yaparak Kosova kurumlarına destek veren KFOR birliklerinin takviye edilmesinden dolayı da şükranlarını iletti.

Açıklamada ayrıca Ulutaş'ın, güvenliğin sağlanması, barış ve istikrarın korunmasına hizmet etme sorumluluğunu gerçekleştirmek için KFOR'un, Cumhurbaşkanı Osmani ve diğer tüm yerel kurumlarla yakın işbirliği içinde olacağını vurguladığı kaydedildi.

- TÜRKİYE, KFOR'UN KOMUTASINI İLK DEFA DEVRALDI

Türkiye, 10 Ekim'de NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını 1 yıllığına devraldı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralan Türkiye, taahhüt edilen personel katkısı bağlamında, 27 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor.

KFOR'un 28'nci komutanı olan Tümgeneral Özkan Ulutaş, 10 Ekim 2024'e kadar görev yapacak.

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