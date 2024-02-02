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  • Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi
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Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 17:08 - Güncelleme:
Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine bir otomobil ve hafif ticari aracı durdurdu.

Araçlarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye ve Afganistan uyruklu 12 kişi yakalandı.

Sürücüler A.E. ve İ.K. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. tutuklandı, diğer sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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