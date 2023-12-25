Osmaniye'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 12 şahıs tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda 73 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 43 muhtelif fişek, 1 siyah çanta içerisinde dürbün, kablo ve kamera düzeneği, 3 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.