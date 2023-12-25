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  • Osmaniye'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 12 şahıs tutuklandı
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Osmaniye'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 12 şahıs tutuklandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 12 şahıs tutuklandı.

IHA25 Aralık 2023 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Osmaniye'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 12 şahıs tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda 73 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 43 muhtelif fişek, 1 siyah çanta içerisinde dürbün, kablo ve kamera düzeneği, 3 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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