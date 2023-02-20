Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı bina yıkıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle çöktü.

OSMANİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'de de hissedildi.

2 KATLI BİNANIN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI

Sarsıntı nedeniyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı ve yanındaki 3 katlı apartman yıkıldığı için tedbir amaçlı boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı.

Ekipler, yıkılan bölümde inceleme yaptı.