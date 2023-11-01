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Osmaniye'de depremzede çocuklara özel etkinlik

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 17:04 - Güncelleme:
Osmaniye'de depremzede çocuklara özel etkinlik
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Federasyon tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için hazırlanan "oyun tırı", Karaçay Konteyner Kente geldi.

Burada düzenlenen etkinlikte çocuklar, federasyon üyesi eğitmenlerle halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapma, seksek gibi geleneksel oyunları oynadı.

Çocuklar, şişme parkurda da gönüllerince eğlendi.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Burutay Burak Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 il 15 ilçeyi kapsayan proje çerçevesinde Osmaniye'de depremzede çocuklarla buluştuklarını söyledi.

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