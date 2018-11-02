Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı düzenekleri ile el telsizi, kablo, elektronik devre kartı ve yaşamsal malzemenin ele geçirildiği bildirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timlerince, Amanoslar bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında, iki ayrı yerde toprağa gömülü 24 kablolu el yapımı patlayıcı düzeneği, telsiz, kablo, elektronik devre kartı gibi çeşitli malzemeler ile yaşamsal malzemenin bulunduğu belirtildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelerin inceleneceği ifade edilen açıklamada, jandarma ekiplerince arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.
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