Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Osmaniye'de el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı düzenekleri ile el telsizi, kablo, elektronik devre kartı ve yaşamsal malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timlerince, Amanoslar bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında, iki ayrı yerde toprağa gömülü 24 kablolu el yapımı patlayıcı düzeneği, telsiz, kablo, elektronik devre kartı gibi çeşitli malzemeler ile yaşamsal malzemenin bulunduğu belirtildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelerin inceleneceği ifade edilen açıklamada, jandarma ekiplerince arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta vizyona giren filmler

Bu hafta vizyona giren filmler

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

Milyarlık derbi!

Milyarlık derbi!

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA