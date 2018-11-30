Osmaniye'de hastanede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Emniyet yetkilileri olayla ilgili araştırma başlattı.
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