Osmaniye'de hastanede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Emniyet yetkilileri olayla ilgili araştırma başlattı.