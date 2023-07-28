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Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın 4 dakikalık müdahaleyle söndürüldü

Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 4 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

28 Temmuz 2023 Cuma 20:40 - Güncelleme:
Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın 4 dakikalık müdahaleyle söndürüldü
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Osmaniye merkez Amanos Dağları eteklerindeki Kabaktepe mevkiinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipler sevk edildi. Yaklaşık 4 dakika gibi bir sürede, alevlere 2 su tankı, 5 arasöz ve 30 personel ile karadan 1 helikopter ile havadan müdahale edildi.

Rekor denilecek kadar kısa bir sürede ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yaklaşık 500 metrekarelik bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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