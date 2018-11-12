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Osmaniye'de PKK'ya ait patlayıcı ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında tespit edilen sığınakta terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar kırsalında tespit edilen sığınakta toprağa gömülü 65 kilogram TNT, patlayıcı düzenekleri ile çok miktarda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi. Jandarma ekiplerince arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

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