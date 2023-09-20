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Osmaniye'de silahlı çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker şehit olurken, 1'i kadın 2 asker de yaralandı. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Osmaniye'de silahlı çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
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Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu. Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'taki bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yaptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Arama yapmak için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Ağır yaralanan 2 jandarma personeli ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı jandarmalardan biri doktorların müdahalesine rağmen şehit düştü, diğerinin tedavisi sürüyor. Şüpheli gözaltına alındı.

  • asker şehit
  • uyuşturucu operasyonu
  • Osmaniye saldırısı

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