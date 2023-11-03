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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

AA3 Kasım 2023 Cuma 15:10 - Güncelleme:
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli ve Toprakkale ilçelerinde uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, ekmeğin içine gizlenmiş 17,33 sentetik uyuşturucu ile 23,42 gram esrar, 1 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 158 paket gümrük kaçağı sigara, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

  • uyuşturucu satıcısı yakalama
  • Osmaniye operasyonu
  • 16 şüpheli tutuklandı

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